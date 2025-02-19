Росгвардейцы дронами уничтожили антенну Starlink во время ее установки бойцами ВСУ в лесу

В Харьковской области Росгвардия уничтожила антенну терминала Starlink

В Харьковской области росгвардейцы уничтожили спутниковую антенну терминала Starlink во время ее установки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Операторы дронов Росгвардии во время авианаблюдения за позициями ВСУ заметили скопление противника в лесу. Украинские военные занимались установкой спутниковой антенны, однако, как только они закончили, росгвардейцы ударили по ней дронами-камикадзе.

В результате антенна была уничтожена, после чего бойцы Росгвардии с помощью артиллерийского огня атаковали позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ в Харьковской области.