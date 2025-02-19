Россиян предостерегли от опасной для глаз привычки

Хирург Миргородская: Из-за привычки тереть глаза можно лишиться хорошего зрения

Привычка тереть глаза руками может привести к травмам, инфекциям,и даже к тому, что человек лишится хорошего зрения, предостерегла россиян офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская. Слова врача приводит «Газета.Ru».

По словам Миргородской, из-за привычки трогать глаза могут возникнуть бактериальный конъюнктивит или блефарит, которые сопровождаются покраснением глаз и век, отеком, зудом. При этом лечение, которое назначает врач, может занять несколько недель.

Также эта привычка может привести к повреждению поверхности глаза, возникновению эрозии роговицы или конъюнктивы, добавила офтальмолог. Она предупредила, что без своевременного лечения могут развиться бактериальные осложнения.

«Хроническая травматизация глаза, чем является регулярное его трение, может приводить к развитию такого заболевания, как кератоконус. Это дегенеративное заболевание, при котором происходит прогрессивное истончение роговицы в ее центральной части, что приводит к изменению формы роговицы из сферической в коническую, прогрессивному ухудшению остроты зрения, которое не корректируется очками или мягкими контактными линзами», — добавила Миргородская.

Ранее офтальмолог Аида Бабаева предупредила об опасных причинах сильной слезоточивости. По ее словам, обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывает на инфекцию глаз.