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12:22, 19 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить до 10 тысяч рублей на ЖКУ

Эксперт Матвеев: Сильно сэкономить на ЖКУ поможет внимательное изучение платежей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Внимательное изучение платежных документов, своевременный ремонт сантехники и пересмотр привычек потребления помогут сэкономить до 10 тысяч рублей в год на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способы сильно сократить расходы назвал россиянам начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Виталий Матвеев, пишет «Прайм».

Самым действенной мерой специалист считает контроль за платежами. Матвеев посоветовал не оплачивать квитанцию сразу после получения, а убедиться, что это подлинный документ от управляющей компании. Нужно также проверить, что платежка относится к нужному жилому помещению — если случайно оплатить счета соседа, то вернуть деньги будет сложно.

Кроме того, в квитанции должны быть только те услуги, которыми пользуются в квартире. Например, там не должно быть счета за радиоточку или телевизионную антенну, если они отключены. Эксперт также порекомендовал контролировать начисленные платежи за каждую услугу. Особое внимание стоит уделить электричеству, водоснабжению и водоотведению. При этом обязательно в квартире должны стоять соответствующие приборы учета.

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Если сумма в квитанции оказалась больше ожидаемой, а управляющая компания отказывается сделать перерасчет, то нужно попросить акт сверки. Если документ подтвердит необоснованную переплату, можно будет подать досудебную претензию, рассказал Матвеев.

Еще один совет для экономии на ЖКУ — следить за состоянием сантехники. Подтекающий кран или сливной бачок унитаза могут прибавлять десятки и даже сотни рублей к счетам за воду. Кроме того, замена ламп накаливания на светодиодные может сократить траты на электричество на несколько тысяч рублей в год. Если следовать этим советам и разумно использовать ресурсы, можно сэкономить от 5 до 10 тысяч в год на оплате ЖКУ, заключил Матвеев.

Ранее россиян с большими долгами за ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи, машины и бытовой техники не первой необходимости. Сумма изъятого имущества при этом должна быть равноценной долгу, уточнили юристы.

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