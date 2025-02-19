Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от инфаркта и инсульта хлеб

Врач Продеус заявил, что бородинский хлеб защищает от инфарктов и инсультов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале хлеб, употребление которого способно защитить от сердечно-сосудистых катастроф. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что в тмине и кориандре — ингредиентах бородинского хлеба — содержится магний. По словам специалиста, этот микроэлемент необходим для функционирования сердечно-сосудистой системы. Он уточнил, что магний расширяет сосуды и, как следствие, снижает артериальное давление.

«И, соответственно, не будет инсульта, инфаркта, если сосуды умеют расширяться правильно», — заключил иммунолог.

Ранее Продеус и телеведущая и врач Елена Малышева развеяли два распространенных заблуждения о хлебе. В частности, отметили специалисты, бездрожжевой хлеб не помогает похудеть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      Россиянам раскрыли порядок выхода на пенсию с 2026 года

      Иностранные партнеры задумались о модернизации российских танков

      Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК

      В трех аэропортах России ввели временные ограничения

      43-летняя Джессика Альба опубликовала фото в купальнике

      Россиянам назвали защищающий от инфаркта и инсульта хлеб

      Российский матрос сбил два украинских FPV-дрона

      Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

      Атака дронов на российский завод попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше