Россиянам назвали защищающий от инфаркта и инсульта хлеб

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале хлеб, употребление которого способно защитить от сердечно-сосудистых катастроф. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.
Продеус рассказал, что в тмине и кориандре — ингредиентах бородинского хлеба — содержится магний. По словам специалиста, этот микроэлемент необходим для функционирования сердечно-сосудистой системы. Он уточнил, что магний расширяет сосуды и, как следствие, снижает артериальное давление.
«И, соответственно, не будет инсульта, инфаркта, если сосуды умеют расширяться правильно», — заключил иммунолог.
Ранее Продеус и телеведущая и врач Елена Малышева развеяли два распространенных заблуждения о хлебе. В частности, отметили специалисты, бездрожжевой хлеб не помогает похудеть.