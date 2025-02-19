Россиянам назвали защищающий от инфаркта и инсульта хлеб

Врач Продеус заявил, что бородинский хлеб защищает от инфарктов и инсультов

Иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале хлеб, употребление которого способно защитить от сердечно-сосудистых катастроф. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что в тмине и кориандре — ингредиентах бородинского хлеба — содержится магний. По словам специалиста, этот микроэлемент необходим для функционирования сердечно-сосудистой системы. Он уточнил, что магний расширяет сосуды и, как следствие, снижает артериальное давление.

«И, соответственно, не будет инсульта, инфаркта, если сосуды умеют расширяться правильно», — заключил иммунолог.

Ранее Продеус и телеведущая и врач Елена Малышева развеяли два распространенных заблуждения о хлебе. В частности, отметили специалисты, бездрожжевой хлеб не помогает похудеть.