Россиянам подсказали способы сделать кофе полезнее для здоровья и фигуры

Эндокринолог Курова: Снизить калорийность капучино поможет овсяное молоко

Снизить калорийность капучино поможет выбор молока с низким процентом жирности, заявила эндокринолог Вероника Курова. Этот и другие способы сделать кофе полезнее для здоровья и фигуры она подсказала в своем Telegram-канале.

Врач напомнила россиянам, что кофе обладает сильным мочегонным эффектом. Чтобы избежать обезвоживания, она предложила вместе с каждой чашкой напитка выпивать стакан воды. Допустимой дневной нормой кофе эндокринолог назвала максимум три небольшие кружки, при этом употреблять их лучше в первой половине дня.

Тем же, кто предпочитает кофе с молоком, Курова посоветовала следить за калорийностью добавки. Особенно важно контролировать этот показатель любителям альтернативного молока, подчеркнула врач. По ее словам, очень калорийными является кокосовое и миндальное молоко, поэтому добавлять в кофе без вреда для фигуры можно не больше одной чайной ложки этого продукта либо заменить его на овсяное и другие менее жирные варианты.

Ранее Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при подобном типе ожирения жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.