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11:38, 19 февраля 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способы сделать кофе полезнее для здоровья и фигуры

Эндокринолог Курова: Снизить калорийность капучино поможет овсяное молоко
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Снизить калорийность капучино поможет выбор молока с низким процентом жирности, заявила эндокринолог Вероника Курова. Этот и другие способы сделать кофе полезнее для здоровья и фигуры она подсказала в своем Telegram-канале.

Врач напомнила россиянам, что кофе обладает сильным мочегонным эффектом. Чтобы избежать обезвоживания, она предложила вместе с каждой чашкой напитка выпивать стакан воды. Допустимой дневной нормой кофе эндокринолог назвала максимум три небольшие кружки, при этом употреблять их лучше в первой половине дня.

Тем же, кто предпочитает кофе с молоком, Курова посоветовала следить за калорийностью добавки. Особенно важно контролировать этот показатель любителям альтернативного молока, подчеркнула врач. По ее словам, очень калорийными является кокосовое и миндальное молоко, поэтому добавлять в кофе без вреда для фигуры можно не больше одной чайной ложки этого продукта либо заменить его на овсяное и другие менее жирные варианты.

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Ранее Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при подобном типе ожирения жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.

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