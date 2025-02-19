Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:52, 19 февраля 2025Экономика

Россиянам раскрыли порядок выхода на пенсию с 2026 года

Сенатор Епифанова заявила о назначении пенсий без заявлений с 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, каким станет порядок выхода на пенсию с 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Епифановой, россияне получат право выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Сейчас таким образом назначают выплату по инвалидности, страховую и социальные льготы по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны

«В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — заключила она.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      Раскрыта реакция Зеленского на переговоры в Эр-Рияде

      Россиянам раскрыли порядок выхода на пенсию с 2026 года

      Иностранные партнеры задумались о модернизации российских танков

      Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК

      В трех аэропортах России ввели временные ограничения

      43-летняя Джессика Альба опубликовала фото в купальнике

      Россиянам назвали защищающий от инфаркта и инсульта хлеб

      Российский матрос сбил два украинских FPV-дрона

      Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше