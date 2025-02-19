Россиянам раскрыли порядок выхода на пенсию с 2026 года

Сенатор Епифанова заявила о назначении пенсий без заявлений с 2026 года

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, каким станет порядок выхода на пенсию с 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Епифановой, россияне получат право выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Сейчас таким образом назначают выплату по инвалидности, страховую и социальные льготы по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны

«В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)», — заключила она.

