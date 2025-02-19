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13:37, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку признали виновной в причинении вреда банку на миллиард рублей

АСВ: Экс-зампред СБРР Бранденбург получила 5 лет и иск на 1 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Калининский районный суд Тюмени вынес второй приговор бывшему заместителю председателя Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессе Бранденбург, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями с причинением кредитной организации ущерба в миллиард рублей. Об этом сообщается на сайте «Агентства по страхованию вкладов».

Бывшей топ-менеджеру назначили пять лет лишения свободы с учетом срока по первому приговору. АСВ подало гражданский иск о взыскании с нее миллиарда рублей, поэтому имущество Бранденбург остается под арестом.

В марте 2023 года она была осуждена на четыре года за хищение более 561 миллиона рублей. Она признала вину в содеянном, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила один миллион рублей.

По данным полиции, в 2018 году Бранденбург на посту исполняющей обязанности председателя правления банка воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу. Вместе с подельником она вынесла оттуда 561 миллион рублей в спортивных сумках и улетела на арендованном самолете в Москву, а затем за границу. Исчезновение денег было обнаружено спустя несколько дней.

Позже троих соучастников Бранденбург приговорили к различным срокам, ее с еще одним подельником объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании, а в июле 2022 года экстрадировали на родину.

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