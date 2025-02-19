Российская медсестра допустила халатность при лечении ребенка и стала фигурантом дела

В республике Чувашия медсестра стала фигурантом уголовного дела из-за болезни ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По данным следствия, женщину привлекли к ответственности из-за грубых нарушений санитарных требований, которые привели к заболеванию малолетнего.
По решению главы СК Александра Бастрыкина уволен глава местного следственного отдела, который после обращения родителей пострадавшего ребенка необоснованно поручил проверку по жалобе родителей полиции, сотрудники которой отказали в возбуждении уголовного дела.
Следователи помогают родителям малыша в подготовке гражданского иска о возмещении ущерба.
Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка с инвалидностью несколько часов провела на батарее в российской больнице.