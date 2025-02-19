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20:46, 19 февраля 2025Силовые структуры

Российская медсестра допустила халатность при лечении ребенка и стала фигурантом дела

В Чувашии возбудили дело в отношении медсестры за халатность при лечении ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom  

В республике Чувашия медсестра стала фигурантом уголовного дела из-за болезни ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, женщину привлекли к ответственности из-за грубых нарушений санитарных требований, которые привели к заболеванию малолетнего.

По решению главы СК Александра Бастрыкина уволен глава местного следственного отдела, который после обращения родителей пострадавшего ребенка необоснованно поручил проверку по жалобе родителей полиции, сотрудники которой отказали в возбуждении уголовного дела.

Следователи помогают родителям малыша в подготовке гражданского иска о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка с инвалидностью несколько часов провела на батарее в российской больнице.

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