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14:49, 19 февраля 2025Ценности

Российская целительница запретила детям мыться и разгневала общественников

Российская целительница Краснова запретила детям мыться из-за сохранения кармы
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Россиянка Екатерина Краснова запретила детям мыться и разгневала общественников. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, 40-летняя целительница годами не ест привычную еду, не ходит в душ и не моет своих детей. Кроме того, женщина не пьет воду и воздерживается от секса. Как объяснила Краснова, такой образ жизни помог ей избавиться от 10-летней алкогольной зависимости и сохранить карму. Отмечается, что после этого она уехала жить в Египет и исцелять людей.

По мнению россиянки, от людей, которые регулярно принимают душ и питаются обычными продуктами, исходит плохой запах. В то же время сама Краснова питается только фруктами и пьет соки.

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Противоречивым образом жизни женщины заинтересовались активисты движения «Сорок сороков». Они потребовали проверить Краснову по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», поскольку убеждены, что пропаганда экстремального голодания и антигигиены может негативно повлиять на здоровье ее детей.

В октябре 2024 года девушка Джорджия Пек на год отказалась от мытья головы шампунем и поделилась опытом. Она рассказала, что перестала использовать покупные средства для ухода за волосами, отметив, что многие из них содержат вредные химические вещества.

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