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11:52, 19 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области

Российские беспилотники нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу в нескольких городах Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены в Купянске, Золочеве и самом Харькове», — рассказал каналу один из местных жителей.

По его словам, целью атаки стали места размещения и инфраструктура украинской армии. Отмечается, что удары были нанесены при помощи беспилотников.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению техники ВСУ в Сумской области Украины. В результате было уничтожено около 30 бойцов ВСУ и 18 единиц техники.

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