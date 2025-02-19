Российский горнолыжный курорт закрыли из-за погодной опасности

Горнолыжный курорт на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии закрыли из-за схода лавин

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

19 февраля склоны будут закрыты из-за опасности схода лавин. «По экотропе и в лесу от Азау до Поляны нарзанов гулять нельзя», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что с 7:30 дорога от выезда из Терскола в сторону Поляны Азау будет перекрыта. С 8 утра на северном склоне горы Чегет и в районе курорта пройдут противолавинные мероприятия.

Ранее двое туристов перестали выходить на связь в горах Северной Осетии. Незадолго до этого в том районе сошел снег. О лавинной опасности также предупреждали в МЧС Краснодарского края.