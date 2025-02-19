Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 19 февраля 2025МирЭксклюзив

В России оценили способность ЕС саботировать процесс урегулирования по Украине

Депутат Чепа: ЕС может попытаться помешать мирному урегулированию по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) может попытаться помешать мирному урегулированию по Украине, однако решение в любом случае будет достигнуто, заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Способность ЕС саботировать процесс урегулирования депутат оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза (ЕС), то она «провалится» не будет реализована. Кроме того, Каллас подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Может ли ЕС как-то саботировать эти действия: наверно, каким-то образом может мешать, если будет поставлять оружие, отправлять каких-то наемников», — предположил Чепа.

Этот договор все равно будет подписан, только в таком случае за этим последуют больше людских потерь на Украине, еще больший экономический кризис в Европе, и то, что многие политические руководители стран больше не будут руководителями

Алексей Чепапервый зампред комитета по международным делам

До этого Каллас заявляла, что Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

«Если посмотреть на фотографии из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция такова: "Все сейчас приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим"», — сказала евродипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Крушение самолета в Торонто сняли на видео из кабины пилотов другого лайнера

      Российский подросток инсценировал свое похищение

      В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

      Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

      Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

      В ЦБ прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

      В украинской разведке призвали добиться сохранения помощи США

      Минобороны России сообщило об уничтожении ранее неизвестного типа техники в зоне СВО

      В Минцифры задумались о введении нового отягчающего обстоятельства в киберпреступлениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше