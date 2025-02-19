Депутат Чепа: ЕС может попытаться помешать мирному урегулированию по Украине

Евросоюз (ЕС) может попытаться помешать мирному урегулированию по Украине, однако решение в любом случае будет достигнуто, заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Способность ЕС саботировать процесс урегулирования депутат оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Европейского союза (ЕС), то она «провалится» не будет реализована. Кроме того, Каллас подчеркнула необходимость участия украинцев и европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Может ли ЕС как-то саботировать эти действия: наверно, каким-то образом может мешать, если будет поставлять оружие, отправлять каких-то наемников», — предположил Чепа.

Этот договор все равно будет подписан, только в таком случае за этим последуют больше людских потерь на Украине, еще больший экономический кризис в Европе, и то, что многие политические руководители стран больше не будут руководителями Алексей Чепа первый зампред комитета по международным делам

До этого Каллас заявляла, что Россия выглядит победительницей на прошедших российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

«Если посмотреть на фотографии из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция такова: "Все сейчас приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим"», — сказала евродипломат.