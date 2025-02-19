Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:52, 19 февраля 2025Силовые структуры

Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

РИА: Силовики проверили петербургский бар «Фогель»

Силовики провели проверку в петербургском баре «Фогель», сообщает РИА Новости. Источник агентства заявил, что в заведении часто собираются сторонники организаций движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом) и «ФБК» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом).

Мероприятие провели прокуратура и МЧС при поддержке спецназа. Собеседник РИА Новости сообщил, что это не первая проверка. До этого в баре выявили нарушения в трудоустройстве мигрантов и санитарных норм. Кроме того, был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним, говорится в материале.

Сейчас проверка закончилась. «Вроде обошлось, работаем. Но было неприятно. Срочно приходите обмыть и поддержать нас. Никогда не знаешь, когда выпьешь свой последний бокал в баре "Фогель"», — говорится в Telegram-канале бара.

До этого в ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      Российский матрос сбил два украинских FPV-дрона

      Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

      Атака дронов на российский завод попала на видео

      Тигр съел пастуха и не тронул его скот

      Маск обратил внимание на уклонение Зеленского от повесток

      В Самарской области беспилотники атаковали завод

      Маску запретили участвовать в госпрограммах при конфликте интересов

      Политолог заявил о провале планов Запада по расширению НАТО на восток

      Матвиенко оценила начало переговоров между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше