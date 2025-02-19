Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

РИА: Силовики проверили петербургский бар «Фогель»

Силовики провели проверку в петербургском баре «Фогель», сообщает РИА Новости. Источник агентства заявил, что в заведении часто собираются сторонники организаций движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом) и «ФБК» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом).

Мероприятие провели прокуратура и МЧС при поддержке спецназа. Собеседник РИА Новости сообщил, что это не первая проверка. До этого в баре выявили нарушения в трудоустройстве мигрантов и санитарных норм. Кроме того, был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним, говорится в материале.

Сейчас проверка закончилась. «Вроде обошлось, работаем. Но было неприятно. Срочно приходите обмыть и поддержать нас. Никогда не знаешь, когда выпьешь свой последний бокал в баре "Фогель"», — говорится в Telegram-канале бара.

До этого в ночь с 14 на 15 февраля появилась информация, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Уточнялось, что силовики проверяли документы посетителей.

