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09:22, 19 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о перебросе бойцов элитного спецбатальона ВСУ под один из городов в ДНР

ТАСС: ВСУ перебросили под Константиновку бойцов спецбатальона «Птицы Мадьяра»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов элитного специального батальона аэроразведки «Птицы Мадьяра». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — подтвердил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, при помощи спецбатальона ВСУ пытаются остановить продвижение российских войск на данном участке фронта.

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