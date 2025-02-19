Стало известно о перебросе бойцов элитного спецбатальона ВСУ под один из городов в ДНР

ТАСС: ВСУ перебросили под Константиновку бойцов спецбатальона «Птицы Мадьяра»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) бойцов элитного специального батальона аэроразведки «Птицы Мадьяра». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — подтвердил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, при помощи спецбатальона ВСУ пытаются остановить продвижение российских войск на данном участке фронта.