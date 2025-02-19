Стоимость восстановления «России» рассчитают за 50 копеек

Стоимость восстановления гостиницы «Россия» в Саратове рассчитают за 50 копеек

Московская фирма «Прайс Информ» собирается рассчитать стоимость восстановления сгоревшей гостиницы «Россия» в Саратове. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на аукционную документацию на сайте Госзакупок.

Фирма приняла участие в соответствующих торгах с тремя другими компаниями. Изначально власти города рассчитывали заплатить победителю 655,3 тысячи рублей из бюджета, однако подрядчики согласились взяться за работу за меньшую сумму. Победителем стал участник, предложивший за услуги 1,7 рубля, — однако позже отказался от заключения контракта.

В итоге контракт подписала «Прайс Информ», занявшая второе место. За 50 копеек фирма обязуется рассчитать площадь здания на проспекте Столыпина, 18 и объем строительных работ, оценить техническое состояние объекта, а также стоимость ремонтно-реставрационных работ.

Ранее сообщалось, что совладелец сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн захотел купить комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. В случае победы на торгах он планирует организовать на территории объекта музей.