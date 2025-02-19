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18:08, 19 февраля 2025Из жизни

Таинственные семена из Китая снова стали приходить по почте людям

Житель штата Техас начал получать таинственные посылки с семенами из Китая
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Nivelet / Shutterstock / Fotodom

Жители США снова получили таинственные посылки из Китая и стали отправлять их на адрес одного человека в штате Техас. Об этом сообщает Fox News.

Получив посылки с неизвестными семенами внутри, американцы решили вернуть их неизвестному отправителю. Почтовая служба, которой пользовался загадочный отправитель, не позволяла узнать его. Однако он оставил своим получателям адрес, куда они могут вернуть коробки.

Недовольные жители начали возвращать по этому адресу посылки, пока не выяснилось, что по нему живет обычный человек, никак не связанный с таинственной рассылкой. Сейчас ему приходит по 10-15 коробок в день, которые он каждый раз относит обратно на почту.

Комиссар Миллер предупредил, что растения, которые вырастут из этих семян, могут быть вредны для здоровья человека и опасны для местной экосистемы. По его словам, одни из семян являются водяными лилиями — инвазивным видом. Жителей попросили не выбрасывать их в мусор, чтобы они не проросли.

Посылки нужно передать Департаменту сельского хозяйства Техаса, где их уничтожат. «Даже если кажется, что отправитель из Техаса, истинный источник может быть из Китая или откуда угодно еще», — предупредил жителей Миллер.

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Летом 2020 года жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании уже пугали таинственные посылки, отправленные незнакомцами из Китая. В большинстве случаев люди находили в прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковках посылок значилось, что внутри игрушки или бижутерия.

Тогда расследование выяснило, что цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.

Ранее сообщалось, что в провинции Сакэу, Таиланд, полицейские поймали владельца эзотерического магазина, который попытался отправить клиентам мумии младенцев. После допроса мужчины они начали изучать происхождение останков.

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