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11:23, 19 февраля 2025Из жизни

Тигр неделю выслеживал жителей деревни и покалечил одного из них

The Hitavada: В Индии тигр покалечил фермера, который шел на свое поле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Индии тигр покалечил жителя деревни в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает The Hitavada.

Нападение произошло в деревне Джагуа рядом с заповедником Панпатха. Фермер Шивдутт Тивари шел на свое поле, когда на него набросилась дикая кошка. Односельчане заметили это и отогнали тигра. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Позже местные жители рассказали, что перед инцидентом тигр неделю бродил вокруг населенного пункта. Они сообщали об этом сотрудникам Департамента лесного хозяйства. Однако, по словам селян, «ни один чиновник не отреагировал на это и не приехал осмотреть территорию».

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После случившегося тигра загнали обратно на территорию заповедника с помощью слона.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера. Дикая кошка схватила мужчину и утащила в заросли.

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