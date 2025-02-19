Требования бывших работников ООО «Гугл» удовлетворят в приоритетном порядке

Суд удовлетворит в приоритетном порядке требования экс-сотрудников ООО «Гугл»

Суд решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших работников ООО «Гугл». Такое решение было вынесено в среду, 19 февраля, рассказал «Ведомостям» партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян, принимавший участие в заседании.

Уточняется, что соответствующие данные пока не были обновлены в картотеке арбитражных дел.

Издание напомнило, что в конце октября конкурсный управляющий организации Валерий Таляровский обратился в столичный арбитражный суд с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших сотрудников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов, которые возникли после возбуждения дела о банкротстве (в их числе находится множество российских телеканалов). Уточняется, что на данный момент закон предусматривает другую очередность — интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.

Обращаясь в суд, Таляровский указал на продолжающиеся нарушения российских законов со стороны Google LLC, игнорирование требований Роскомнадзора со стороны иностранной компании и неисполнение ею судебных актов о восстановлении доступа к заблокированным Youtube-каналам кредиторов. Так как на компанию налагаются штрафы, которые в том числе подлежат оплате в счет имущественной массы ООО «Гугл», это приводит к тому, что требования экс-сотрудников организации не могут быть удовлетворены.

«Подобное увеличение обязательств должника [ООО «Гугл»] является экстраординарной ситуацией, до этого не имевшей каких-либо аналогов в российской правоприменительной практике», — сказано в заявлении. Позже бывшие работники ООО «Гугл» выразили поддержку обращению Таляровского, подчеркнув экстраординарность ситуации. Они указали, что дело о банкротстве организации является исключительным для судебной практики — требования в реестре текущих платежей превышают «размер всех денежных средств в мире».

В конце января сообщалось, что сумма требований российских телеканалов к Google из-за блокировки их YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей.