Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:27, 19 февраля 2025Экономика

В британской деревне провалилась земля

Reuters: В британской деревне Годстон образовалась карстовая воронка в 20 метров
Александра Качан (Редактор)

Фото: tristan forward / Wikipedia

В деревне Годстон в южной Англии образовалась гигантская карстовая воронка. О том, что в британском населенном пункте провалилась земля, пишет Reuters.

Воронка появилась в понедельник, 17 февраля, и за день разрослась до 20 метров Известно, что она поглотила минимум часть одного земельного участка. Власти были вынуждены эвакуировать жителей 30 домов, построенных три года назад на месте бывшего песчаного карьера.

По факту произошедшего проводится расследование. Жителей призвали не приближаться к воронке, пока работа не завершена.

Ранее в Краснодаре провалился небольшой кусок грунта у трамвайных путей. Подобный инцидент произошел в городе не впервые.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше