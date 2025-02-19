В британской деревне провалилась земля

Reuters: В британской деревне Годстон образовалась карстовая воронка в 20 метров

В деревне Годстон в южной Англии образовалась гигантская карстовая воронка. О том, что в британском населенном пункте провалилась земля, пишет Reuters.

Воронка появилась в понедельник, 17 февраля, и за день разрослась до 20 метров Известно, что она поглотила минимум часть одного земельного участка. Власти были вынуждены эвакуировать жителей 30 домов, построенных три года назад на месте бывшего песчаного карьера.

По факту произошедшего проводится расследование. Жителей призвали не приближаться к воронке, пока работа не завершена.

Ранее в Краснодаре провалился небольшой кусок грунта у трамвайных путей. Подобный инцидент произошел в городе не впервые.