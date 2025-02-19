В Казахстане раскрыли детали расследования крушения лайнера AZAL

Минтранс Казахстана: По делу о крушении лайнера AZAL проводится ряд экспертиз

По делу о крушении пассажирского лайнера авиакомпании AZAL под Актау проводится ряд экспертиз. Детали расследования раскрыл вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, его цитирует РИА Новости.

Спикер отметил, что технические экспертизы «занимают время», и ведомство ждет их результатов. По его словам, специалисты из разных стран, которые занимаются расследованием авиакатастрофы, находятся на связи друг с другом.

Чиновник также подчеркнул, что Минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем сказано в предварительном отчете о крушении воздушного судна. Кроме того, он призвал дождаться окончательного отчета комиссии, который должен быть выпущен до конца 2025 года. Ластаев добавил, что основные принципы, по которым проводится расследование, — объективность и прозрачность.

13 февраля была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL. Из нее следует, что экипаж самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

