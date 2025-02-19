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19:24, 19 февраля 2025Мир

В Кремле заявили о попытках подорвать диалог России и США

Песков: Не всем в мире нравится диалог России и США, будут попытки его подорвать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Не всем в мире нравится диалог Москвы и Вашингтона, поэтому некоторые силы будут пытаться его подорвать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, запись разговора опубликована в его Telegram-канале.

«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится факт нормализации диалога России и США. И очевидно, что эти "те" будут делать что-то, чтобы подорвать диалог двух стран», — отметил представитель Кремля.

Песков указал на то, что «всегда нужно быть начеку», поскольку у противников нормализации отношений Москвы и Вашингтона «отсутствуют красные линии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в российско-американских отношениях на сегодняшний день таковы, что для их решения одной встречи за чашкой кофе недостаточно. По его словам, Москва сделала «первый шаг» для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям, «представляющим взаимный интерес».

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