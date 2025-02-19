В Раде заявили о близости к потере Украиной ключевого союзника

Гончаренко: Ключевой союзник Украины на грани, чтобы перестать поддерживать Киев

Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возмутило запланированное выяснение уровня доверия украинцев к западным политикам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Какой рейтинг [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана? Вы вообще адекватные там все? Что у вас в головах? У нас война. Ключевой союзник Украины на грани того, чтобы перестать нас поддерживать. Мы же говорим, что будем мерить рейтинги Эрдогана?» — заявил Гончаренко.

Ранее Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента.

19 февраля Зеленский назвал высказывания президента США Дональда Трампа о четырехпроцентном рейтинге дезинформацией. Он также сообщил, что в ближайшие недели попросит предоставить ему рейтинги доверия украинцев к Трампу и другим политикам, в том числе к Эрдогану.