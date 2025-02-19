«Ъ»: Активы украинской компании Bayadera Group обратили в доход государства

Активы украинского производителя алкогольной продукции Bayadera Group были обращены в доход государства. Соответствующий вердикт вынес Великоустюгский суд Вологодской области. О данном решении сообщило издание «Коммерсантъ».

Стоимость конфискованных активов оценивается больше чем в девять миллиардов рублей. Их бывших

хозяев, украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, суд признал экстремистами так как они участвовали в финансировании ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжится национализация движимого и недвижимого имущества украинских олигархов. По данным на 13 февраля речь о 720 соответствующих объектов. Власти полуострова обещают, что полученные деньги пойдут на поддержку российских военнослужащих и их семей, а также развитие местной экономики.

До этого там планировали национализировать активы тех государств, которые заняли враждебную по отношению к России позицию.