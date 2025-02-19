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18:39, 19 февраля 2025Россия

В России захотели изменить медпоказания для проведения аборта

В Минздраве России предложили изменить медпоказания для проведения аборта
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Минздраве России захотели проработать вопрос об изменении медицинских показаний к проведению аборта. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совфеде, пишет РИА Новости.

По ее словам, по медицинским показаниям прерывается примерно 11,5 тысяч случаев беременности. Однако какой период охватывают эти данные, она не уточнила. «Медицина развивается, она не стоит на месте. И то, что раньше казалось препятствием для продолжения беременности, сейчас можно к этому отнестись по-другому», — заявила Котова.

При этом министр подчеркнула, что для решения этого вопроса необходима оценка экспертов.

Ранее в Минздраве заявили, что за последние 10 лет число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза. По словам директора департамента медицинской помощи детям при ведомстве Елены Шешко, на этот показатель повлияло мотивационное анкетирование россиянок, а также специальные консультации.

ЖЗЛ
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