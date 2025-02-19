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14:16, 19 февраля 2025Россия

В российском регионе насмерть замерзли две женщины

Две женщины насмерть замерзли из-за холодов в Башкирии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Две женщины насмерть замерзли из-за холодов в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, одну из жительниц республики, 63-летнюю пенсионерку, нашли без признаков жизни в собственном доме рядом с печкой в селе Малояз. Женщина, предварительно, не успела ее растопить.

Другую россиянку местные жители нашли замерзшей на улице в верхней одежде, но без обуви. Она жила, как сообщили сотрудники сельсовета, в благополучной семье, муж в момент случившегося работал на ночной смене.

Согласно прогнозу погоды, ночью средняя температура по республике достигнет минус 25 градусов. Морозы в регионе продержатся до четверга, 20 февраля.

Ранее в Икрянинском районе Астраханской области пятимесячный мальчик насмерть замерз в неотапливаемом доме. Мать ребенка оставила его одного в холодном помещении.

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