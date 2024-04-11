Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

В Астраханской области пятимесячный мальчик замерз в неотапливаемом доме

В Икрянинском районе Астраханской области пятимесячный мальчик насмерть замерз в неотапливаемом доме. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

В ведомстве отметили, что все произошло в конце марта. Мать ребенка оставила его одного в холодном помещении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ. Представители региональной прокуратуры контролирует ход его расследования.

До этого сообщалось, что жительница Железногорска Красноярского края бросила троих малолетних детей без еды и ушла в гости.

Еще раньше под Красноярском родители уехали за границу, бросив четверых детей в доме без электричества.