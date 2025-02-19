В российском регионе в полтора раза увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Забайкалье выплату за контракт с Минобороны увеличили до 600 тысяч рублей

В Забайкальском крае в полтора раза увеличили единоразовую региональную выплату для местных жителей, заключивших контракт с Минобороны России. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Кефер, выплата вырастет с 400 тысяч до 600 тысяч рублей. «Эта мера позволит поддержать наших бойцов и их семьи», — подчеркнул он.

Таким образом, с учетом федеральной единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей и зарплаты за первый месяц службы в 200 тысяч рублей, после подписания контракта военнослужащие региона получат 1,2 миллиона рублей.

Ранее единовременную выплату для решивших отправиться на спецоперацию россиян также увеличили в Ленинградской области. Теперь решившие подписать контракт жители региона получат 2,5 миллиона рублей. Кроме того, зарплата за первый год в зоне боевых действий для них составит 5 020 000 рублей.