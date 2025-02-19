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10:37, 19 февраля 2025Забота о себе

Врач дала советы по эффективному похудению в любом возрасте

Диетолог Регина Ахуньянова посоветовала для похудения есть достаточно белка
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Терапевт, диетолог Регина Ахуньянова рассказала, что многие люди называют главной причиной проблем с похудением возрастное «замедление метаболизма». В своем Telegram-канале врач опровергла это убеждение и дала советы по эффективному похудению в любом возрасте.

Прежде всего Ахуньянова посоветовала в любом возрасте есть достаточное количество белка. По ее словам, завтрак, обед и ужин должны включать разнообразные источники протеина: яйца, мясо, птицу, рыбу, бобовые. Также она предложила считать калорийность рациона, так как вес растет только в том случае, если человек потребляет больше, чем расходует. «От своего нормального суточного рациона вычитаем 500 калорий. Это первая стратегия снижения веса. Вы даже не заметите эти 500 калорий, если уберете мусорную и ультрапереработанную еду, сладкие напитки и сделаете акцент на сбалансированном питании и цельных продуктах», — заверила врач.

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Еще одним эффективным методом похудения Ахуньянова назвала использование бустерного метода. Для этого раз или два в неделю следует съедать 900 или 1000 калорий в день, при этом рацион должен состоять из большого количества белка и растительности.

Наконец диетолог посоветовала увеличить физическую нагрузку, чтобы стимулировать процесс снижения веса. Это должны быть не просто зарядка или десять тысяч шагов в день, а нагрузка средней и высокой интенсивности, которая поможет сжечь 500-600 калорий за одну тренировку, уточнила она.

Ранее Регина Ахуньянова перечислила главные факторы, провоцирующие развитие рака. В их число врач включила ожирение, употребление ультрапереработанных продуктов и большое количество красного мяса в рационе.

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