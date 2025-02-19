Врач назвал способ отличить коклюш от простуды

Инфекционист Поздняков: Коклюш может вызывать рвоту и задержку дыхания

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ отличить смертельно опасный коклюш от обычной простуды. Слова доктора приводит «Российская газета».

По словам врача, коварство коклюша заключается в том, что он начинается незаметно. Поздняков объяснил, что поначалу это заболевание имеет легкие симптомы: небольшой насморк и легкий кашель при нормальной температуре. Он уточнил, что этот период длится около одной-полутора недель.

«Большинство врачей принимают эти симптомы за обычное ОРЗ, назначая стандартное симптоматическое лечение. Но коклюш вызывается бактерией (бордетелла), и требует лечения антибиотиками», — добавил Поздняков и подчеркнул, что при начальных симптомах терапию антибиотиками, как правило, не назначают.

Врач отметил, что затем начинается второй этап, при котором появляется характерный спазматический кашель со звучными вдохами между приступами. Этот кашель может продолжаться до полутора месяцев, причем лечение антибиотиками, если начать его в этот период, не помогает справиться с симптомом. «Дело в том, что бордетелла вырабатывает сильный токсин, воздействующий на кашлевой центр в мозге», — объяснил Поздняков.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков назвал самые частые ошибки россиян при лечении гриппа. По его словам, многие пытаются лечиться бесполезными противовирусными препаратами либо начинают принимать их слишком поздно, когда вирус распространился в организме.