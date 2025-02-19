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08:34, 19 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли не менее взвода в Харьковской области

Марочко: ВСУ потеряли не менее взвода в боях у Богуславки в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке вернуть утраченные позиции у Богуславки в Харьковской области потеряли не менее взвода солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил, что основные удары украинская армия нанесла по направлениям Загрызово — Кругляковка и Новая Кругляковка — Лозовая. Эксперт добавил, что бои сопровождались активным использованием дронов и артиллерии. По его словам, российские войска своевременно провели контрмеры и нанесли поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающим частям.

«В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен ПУ БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода», — написал отставной офицер.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска приближаются к Купянску с нескольких сторон. Он отметил, что подразделения ВСУ в городе скоро могут оказаться в окружении.

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