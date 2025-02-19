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00:37, 19 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев сообщил о приближении российских военных к Купянску

Глава ВГА Ганчев: Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области с разных сторон. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе скоро могут оказаться в окружении. «Наша армия давит их со всех сторон», — подчеркнул Ганчев.

Собеседник агентства добавил, что движение российских войск в районе Двуречной в целом расширяет пути для развития дальнейших наступательных действий по разным направлениям.

Ранее Виталий Ганчев рассказал, что любые действия украинских военных приводят к огромным потерям с их стороны. «И так будет продолжаться, пока наши войска вовсе не выбьют эту нечисть с Харьковщины», — заявил он.

До этого ВС России нанесли удар по мосту, сорвав ротацию техники ВСУ близ Купянска.

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