Ганчев сообщил о приближении российских военных к Купянску

Глава ВГА Ганчев: Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области

Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области с разных сторон. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе скоро могут оказаться в окружении. «Наша армия давит их со всех сторон», — подчеркнул Ганчев.

Собеседник агентства добавил, что движение российских войск в районе Двуречной в целом расширяет пути для развития дальнейших наступательных действий по разным направлениям.

Ранее Виталий Ганчев рассказал, что любые действия украинских военных приводят к огромным потерям с их стороны. «И так будет продолжаться, пока наши войска вовсе не выбьют эту нечисть с Харьковщины», — заявил он.

До этого ВС России нанесли удар по мосту, сорвав ротацию техники ВСУ близ Купянска.