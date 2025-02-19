Япония стала реже покупать российский СПГ

Минфин Японии: В январе импорт СПГ из России сократился на 12,4 процента

В январе импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию сократился на 12,4 процента. Об этом со ссылкой на данные японского Минфина сообщает ТАСС

Товарооборот двух стран за первый месяц 2025-го сократился на 8,7 процента год к году, снизившись до 92,564 миллиарда иен (около 609 миллионов долларов). Поставки японских товаров выросли на 7,9 процента, а отгрузки из России упали на 11,7 процента.

В годовом выражении покупки СПГ из России снизились на 12,4 процента, а угля — на 45,4 процента. Российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2», страна совсем не приобретала.

Также за январь поставки легковых автомобилей упали на 18,9 процента, до 7710 единиц, однако экспорт запчастей для них увеличился на 11 процентов. Запчасти обеспечили более половины (52 процента) японского экспорта в РФ. Поставки японской бумаги увеличились на 28,6 процента, в то время как отгрузки медицинских товаров упали на 30,9 процента, резины — на 40,3 процента, генераторов — на 27,5 процента, аудио- и видеоаппаратуры — на 18,5 процента.

В свою очередь Япония стала больше покупать рыбы и рыбной продукции из России (плюс 11,8 процента год к году), овощей (плюс 232,8 процента), цветных металлов (плюс 109,6 процента).

Власти Японии решили внимательно следить за введением новых антироссийских санкций США, которые могут повлиять на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Дальнего Востока РФ. Для страны этот источник поставок является ключевым, а жесткие санкции администрации Байдена, которые затрагивают суда, экспортирующие нефть с проекта «Сахалин-2», могут привести к остановке добычи сырой нефти, а следовательно, и извлечению газа на объекте. Япония является крупным покупателем СПГ: в прошлом году около восьми процентов ее импорта пришло с проекта «Сахалин-2».