Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 19 февраля 2025Экономика

Япония стала реже покупать российский СПГ

Минфин Японии: В январе импорт СПГ из России сократился на 12,4 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Issei Kato / Reuters

В январе импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Японию сократился на 12,4 процента. Об этом со ссылкой на данные японского Минфина сообщает ТАСС

Товарооборот двух стран за первый месяц 2025-го сократился на 8,7 процента год к году, снизившись до 92,564 миллиарда иен (около 609 миллионов долларов). Поставки японских товаров выросли на 7,9 процента, а отгрузки из России упали на 11,7 процента.

В годовом выражении покупки СПГ из России снизились на 12,4 процента, а угля — на 45,4 процента. Российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2», страна совсем не приобретала.

Также за январь поставки легковых автомобилей упали на 18,9 процента, до 7710 единиц, однако экспорт запчастей для них увеличился на 11 процентов. Запчасти обеспечили более половины (52 процента) японского экспорта в РФ. Поставки японской бумаги увеличились на 28,6 процента, в то время как отгрузки медицинских товаров упали на 30,9 процента, резины — на 40,3 процента, генераторов — на 27,5 процента, аудио- и видеоаппаратуры — на 18,5 процента.

В свою очередь Япония стала больше покупать рыбы и рыбной продукции из России (плюс 11,8 процента год к году), овощей (плюс 232,8 процента), цветных металлов (плюс 109,6 процента).

Власти Японии решили внимательно следить за введением новых антироссийских санкций США, которые могут повлиять на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Дальнего Востока РФ. Для страны этот источник поставок является ключевым, а жесткие санкции администрации Байдена, которые затрагивают суда, экспортирующие нефть с проекта «Сахалин-2», могут привести к остановке добычи сырой нефти, а следовательно, и извлечению газа на объекте. Япония является крупным покупателем СПГ: в прошлом году около восьми процентов ее импорта пришло с проекта «Сахалин-2».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      Врач дала советы чувствительным к погодным качелям россиянам

      ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

      Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

      По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

      Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

      Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

      Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

      100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

      Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше