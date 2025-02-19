Минобороны РФ: ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ярсы» вывели на боевое патрулирование в Новосибирском ракетном соединении. «Расчеты выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования и охранения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках боевого патрулирования военнослужащие решают задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам. С целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс» ракетные части и подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

В середине февраля Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ходе учений применили противодиверсионные машины «Тайфун-М» при смене позиций комплексов «Ярс». Машины «Тайфун-М» провели блокировку действий условных диверсантов, которые пытались заблокировать перемещение комплекса «Ярс».