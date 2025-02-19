Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 19 февраля 2025Силовые структуры

Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

В Челябинске суд на 2 месяца продлил арест замглавы Миндортранса Харченко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта (Миндортранса) Челябинской области Станиславу Харченко. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Харченко пробудет в СИЗО еще два месяца, до 18 апреля. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 285 («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

О задержании замминистра стало известно 26 декабря 2024 года. Сообщалось, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      Экс-вратарь «Спартака» перешел в клуб ФНЛ

      Россиянам захотели разрешить прописываться в апартаментах

      В Крыму после обрушения подпорной стены дом пошел трещинами

      Леди Гага поддержала видео Ольги Бузовой

      В Минцифры ответили на вопрос о возвращении иностранных IT-компаний

      Экс-мэр российского городского округа стал фигурантом дела после заключения сделки

      Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

      Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

      У летевшего в Санкт-Петербург пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше