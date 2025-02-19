Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

В Челябинске суд на 2 месяца продлил арест замглавы Миндортранса Харченко

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил арест первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта (Миндортранса) Челябинской области Станиславу Харченко. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Харченко пробудет в СИЗО еще два месяца, до 18 апреля. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 285 («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

О задержании замминистра стало известно 26 декабря 2024 года. Сообщалось, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.