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08:00, 19 февраля 2025Из жизни

Женщина едва не стала жертвой известного маньяка и рассказала о своем спасении

Женщина из США рассказала, как чудом избежала смерти от рук известного маньяка
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Деннис Рейдер

Деннис Рейдер. Фото: Bo Rader-The Wichita Eagle / Reuters

Американка узнала, что в 2003 году едва не стала жертвой маньяка. Как ей удалось избежать смерти, она рассказала изданию Daily Mirror.

В 2003 году Тамми Таго поселилась в городе Лоутон, штат Оклахома, США. В Хэллоуин она отвезла детей отцу и проводила время с подругой. Они курили на балконе, когда Таго увидела внизу возле дома мужчину. Он склонился к земле и что-то делал в кустах, но поднял голову, услышав ее кашель. Мужчина не понравился Таго, но она быстро отмахнулась от подозрений. Однако несколькими неделями позже она вернулась домой после долгого отсутствия и обнаружила, что кто-то пытался пробраться внутрь: дверная рама была сильно повреждена в нескольких местах.

В 2005 году полиция наконец арестовала известного маньяка по прозвищу BTK, которого искали 30 лет. Мужчиной, который садистским образом расправился с по крайней мере 10 жертвами, оказался семьянин из Уичиты по имени Деннис Рейдер. Когда Таго увидела его лицо в новостях, она сразу узнала человека, которого видела под своим балконом. Позже, когда полицейские во время обыска нашли у Рейдера дома стопку рисунков, Таго узнала на одном из них свою дочь. По ее словам, там была изображена девочка в красном платье с желтыми пятнами — именно такое носила ее дочь Килани в 2003 году.

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Таго считает, что возвращение Рейдера после долгого затишья в 2003 году и его последующие контакты с полицией посредством анонимных посланий могут быть связаны с планированием нового преступления. По мнению женщины, она и ее семья должны были стать жертвами маньяка. Их спасло то, что Рейдер пытался пробраться внутрь, когда они уехали.

Ранее в Британии благодаря окурку нашли маньяка, виновного в преступлении 30-летней давности. Мужчина расправился с пожилой женщиной в ночь перед возвращением в тюрьму.

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