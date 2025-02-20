10 лет не занимавшемуся сексом с женой из-за собак в доме мужчине дали совет

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, у которого из-за собак в доме не было секса с женой в течение 10 лет. Его письмо и совет специалистки опубликовало издание The Guardian.

Автор письма рассказал, что жена каждую ночь укладывает в супружескую кровать четырех собак. Он же не может спать или заниматься сексом, когда рядом домашние животные, поэтому в итоге стал спать в другой комнате. Мужчина расстроен не только тем, что не может ночевать в своей спальне, но и тем, что его партнершу, похоже, совершенно не волнует их сексуальная жизнь и его потребности. «Я не знаю, что делать. Мне так плохо, потому что я не получаю того, что мне нужно. Я подумывал найти другую женщину, но не знаю, с чего начать», — признался он.

В ответ Стивенсон Коннолли заявила, что мужчина слишком долго мирился с не устраивающей его ситуацией. Если он действительно хочет перемен, ему надо как можно быстрее предпринять решительные действия. «Не обязательно быть суровым или устраивать скандал. Спокойно и ясно выразите свои чувства и попросите об изменениях. Примером может служить: "Я забочусь о тебе, и в нашей совместной жизни есть много вещей, которые мне нравятся. Однако я крайне недоволен тем, что мы не спим в одной постели и не занимаемся любовью. Мне нужно, чтобы это изменилось"», — посоветовала психотерапевт.

Стивенсон Коннолли уточнила, что мужчине надо дать понять жене, как для него важно, чтобы она отдавала предпочтение ему, а не животным. Кроме того, ему необходимо узнать у партнерши, почему она отдалилась и потеряла интерес к сексу, и на основании этой информации постараться восстановить утраченную близость. Психотерапевт подчеркнула, что необходимо спокойно выслушать ее аргументы, чтобы двигаться вперед или принять решение о семейной терапии.

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