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19:50, 20 февраля 2025Ценности

15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в экстремально короткой юбке

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна снялась в экстремально короткой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анна Пересильд

Анна Пересильд. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала на фото в костюме, состоящем из укороченного топа с многочисленными сборками и юбки экстремально короткой длины. Помимо этого, знаменитость распустила длинные русые волосы.

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На снимке артистка стоит на фоне Индийского океана. Известно, что она проводит отпуск на Мальдивах со своей матерью, Юлией Пересильд.

Ранее в феврале 15-летняя дочь Юлии Пересильд оправдалась за откровенные образы. Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенка.

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