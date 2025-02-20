15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в экстремально короткой юбке

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд Анна снялась в экстремально короткой юбке

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала на фото в костюме, состоящем из укороченного топа с многочисленными сборками и юбки экстремально короткой длины. Помимо этого, знаменитость распустила длинные русые волосы.

На снимке артистка стоит на фоне Индийского океана. Известно, что она проводит отпуск на Мальдивах со своей матерью, Юлией Пересильд.

Ранее в феврале 15-летняя дочь Юлии Пересильд оправдалась за откровенные образы. Анна Пересильд заявила, что не позиционирует себя как ребенка.