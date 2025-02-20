57-летняя Памела Андерсон вышла на публику без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон вышла на публику без макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла на публику без макияжа. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» посетила мероприятие Cinemas Mk2 в Париже. Для данного случая она надела костюм, состоящий из кремового топа и юбки, которая подчеркивала ее фигуру. В качестве обуви знаменитость выбрала черные лаковые туфли на каблуках.

Также она надела капроновые колготки, собрала волосы в низкий хвост и отказалась от косметики, демонстрируя природную внешность.

Ранее Андерсон пришла на премию BAFTA без макияжа. Актриса предстала перед камерами в остроносых туфлях и белом платье, которое обнажало ее плечи и облегало фигуру.