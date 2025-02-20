Болгарскую гимнастку-чемпионку дисквалифицировали за допинг

Болгарскую чемпионку мира по гимнастике Томову дисквалифицировали за допинг

Болгарскую гимнастку Радину Томову дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает Антидопинговый центр Болгарии.

В пробе спортсменки во внесоревновательный период был найден запрещенный диуретик гидрохлортиазид. 19-летнюю Томову отстранили на три года — с 2 октября 2024-го до 1 октября 2027-го.

Томова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в составе сборной Болгарии. Она завершила карьеру и начала работать тренером.

Ранее испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. В допинг-тесте спортсменки, который она сдала во время Олимпийских игр 2022 года, был обнаружен запрещенный препарат клостебол.