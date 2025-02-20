Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Алекс де Минор
Доха (м)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Стяуа
Сегодня
20:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидтьюлланн
Лига Европы|Стыковые матчи. 2-й матч
10:11, 20 февраля 2025Спорт

Болгарскую гимнастку-чемпионку дисквалифицировали за допинг

Болгарскую чемпионку мира по гимнастике Томову дисквалифицировали за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @r_tomova

Болгарскую гимнастку Радину Томову дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает Антидопинговый центр Болгарии.

В пробе спортсменки во внесоревновательный период был найден запрещенный диуретик гидрохлортиазид. 19-летнюю Томову отстранили на три года — с 2 октября 2024-го до 1 октября 2027-го.

Томова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в составе сборной Болгарии. Она завершила карьеру и начала работать тренером.

Ранее испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. В допинг-тесте спортсменки, который она сдала во время Олимпийских игр 2022 года, был обнаружен запрещенный препарат клостебол.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

      Военкоры сообщили о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

      В МАГАТЭ рассказали о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

      Психолог раскрыла эмоциональные переживания эвакуированных жителей Курской области

      Стилист Влад Лисовец обратился к фанатам на фоне сообщений о раке на поздней стадии

      Депутат Рады призвал Зеленского остановить шоу и хоть немного поработать президентом

      В Конгрессе США призвали продлить ДСНВ с Россией

      Звезда популярного шоу раскрыл детали договора с продюсерами и возмутил пользователей сети

      Ликвидированный ФСБ в Саратовской области украинский агент попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше