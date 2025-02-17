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09:46, 17 февраля 2025Спорт

Иностранную фигуристку отстранили на шесть лет за допинг

Испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за допинг
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Hielo Espanol.

Причиной стало то, что в допинг-тесте иностранной спортсменки, который она сдала во время Олимпийских игр 2022 года, был обнаружен запрещенный препарат клостебол. Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Баркеро заключили соглашение о сроках дисквалификации.

Баркеро вместе с Марко Дзандроном выступала в парном катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине, где заняла 11-е место. В июле 2024 года она завершила карьеру.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).

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