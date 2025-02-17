Иностранную фигуристку отстранили на шесть лет за допинг

Испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за допинг

Испанскую фигуристку Лауру Баркеро отстранили на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Hielo Espanol.

Причиной стало то, что в допинг-тесте иностранной спортсменки, который она сдала во время Олимпийских игр 2022 года, был обнаружен запрещенный препарат клостебол. Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Баркеро заключили соглашение о сроках дисквалификации.

Баркеро вместе с Марко Дзандроном выступала в парном катании на Олимпиаде 2022 года в Пекине, где заняла 11-е место. В июле 2024 года она завершила карьеру.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).