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19:02, 20 февраля 2025Путешествия

Европейская авиакомпания по ошибке перестала пускать россиян на рейсы в Эстонию

Delfi: Ryanair неправильно истолковала законы и не пускала россиян на рейсы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ирландская авиакомпания Ryanair по ошибке перестала пускать российских граждан на рейсы в Эстонию. Об этом говорится в материале Delfi.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, европейский перевозчик просто неправильно истолковал их рассылку. В письме содержалось напоминание о действующих законах, но ничего не говорилось о новых. Таким образом, россияне могут пересекать границу Эстонии с целью транзита в страну проживания.

Уточняется, что запрет действует лишь при краткосрочных туристических визитах: в таком случае россиянам нельзя приезжать в страну. Департамент уже ведет переговоры с перевозчиком, чтобы разъяснить недопонимания.

В последние две недели Ryanair перестал пускать граждан РФ на рейсы в Эстонию. Сотрудники авиакомпании ссылались на некий «новый запрет» правительства государства. При этом на сайте при бронировании билета ничего об этом не говорилось.

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