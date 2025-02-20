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12:39, 20 февраля 2025Мир

Европейские чиновники усомнились в антироссийских санкциях США

FT: Европейские чиновники сомневаются, что США сохранят санкции против России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Европейские чиновники сомневаются, что США сохранят и будут поддерживать санкции против России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Чиновники опасаются, что если США отменят свои меры — или хотя бы дадут понять, что их больше не беспокоит их обход, — Россия, скорее всего, сможет воспользоваться зияющей дырой, образовавшейся в ранее возведенной вокруг них глобальной финансовой стене, чтобы вернуться к обычному режиму работы во многих областях», — отмечается в материале издания.

При этом авторы также приводят слова источников, которые утверждают, что часть администрации президента США Дональда Трампа все еще хочет сохранить ограничения и даже «агрессивно настроена» по этому поводу. В связи с этим вопрос остается открытым и показывает определенную непоследовательность Вашингтона.

Ранее стало известно, что постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота. Кроме того, санкции коснутся и поставок из Евросоюза игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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