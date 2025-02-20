Посвященный крушению «Титаника» выпуск газеты от 1912 года впечатлил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Desert-AZ-finds показал газету, вышедшую в 1912 году сразу после крушения британского лайнера «Титаник» в водах Северной Атлантики. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторов впечатлило содержание выпуска.

На опубликованных автором поста снимках запечатлена американская газета St. Louis Post-Dispatch, датированная 16 апреля 1912 года. Материал на первой полосе издания посвящен крушению парохода. «Жертвами затонувшего "Титаника" стали 1302 человека, 868 спасены», — гласит заголовок статьи. В статье приводятся изображения самого лайнера и айсберга, с которым он столкнулся.

В газете также представлены художественные рассказы, научные факты, рекламные объявления, рецепты блюд, прогноз погоды, советы врачей, комикс и многое другое. Помимо этого, в ней есть рубрика, где эксперт ответил на вопросы читателей об отношениях и любви.

«Крутая находка», «Обожаю старую рекламу! Это были старые добрые деньки», «Я бы хотел, чтобы газеты по-прежнему выглядели так. Много информации, а не только одна статья и страница объявлений», — написали комментаторы.

Ранее на Reddit набрала популярность реклама кухни будущего, которая была снята в 1950-х годах. Некоторые комментаторы признались, что хотели бы иметь такую же кухню.

Крушение «Титаника» случилось в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана. Кораблекрушение произошло в результате столкновения с айсбергом.