Герметизация корпуса взорвавшегося в российском порту танкера с мазутом завершена

Морспасслужба: Герметизация поврежденного корпуса танкера Koala завершена

Герметизация поврежденного корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв, была завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Морспасслужбу.

С помощью подводных сварочных аппаратов специалисты Балтийского филиала ведомства наложили на пробоины в корпусе металлические листы. Ради этого пришлось выполнить 51 спуск под воду, работы продолжались около 43 часов.

Сейчас Морспасслужба приступила к откачке воды из шахты правого борта. Также продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна. Отмечается, что на борту находится примерно 130 тысяч тонн мазута. К настоящему моменту температура топлива составляет 47 градусов.

Далее танкер планируют отбуксировать на рейд порта Усть-Луга. Специалисты проводят подготовку к буксировке и определяют место для безопасной стоянки.

Авария на танкере Koala произошла 9 февраля в Ленинградской области. По предварительным данным, в машинном отделении судна произошел взрыв, после чего экипаж из 24 человек был вынужден эвакуироваться. Несмотря на повреждения в корпусе танкера, утечки нефтепродуктов не обнаружено.