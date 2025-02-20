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16:38, 20 февраля 2025Мир

Глава минфина США обвинил Зеленского в обострении ситуации

Глава минфина Бессент: Зеленский обострил ситуацию в отношениях с США в Мюнхене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обострил американо-украинские отношения во время Мюнхенской конференции, сделав множество неуместных высказываний. Об этом заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

«Зеленский, к сожалению, лишь обострил ситуацию (...) Многие из его высказываний в Мюнхене, думаю, были неуместными. У президента США Дональда Трампа на самом деле был изящный план. Он заключался в том, чтобы сблизить Киев и Вашингтон, заключив эту сделку [по редкоземельным металлам] (...) а затем сказать России: "Пойдемте за стол переговоров"», — указал министр.

При этом Бессент сообщил, что Зеленский пообещал подписать ему соглашение о передаче украинских полезных ископаемых в Мюнхене, но «он этого не сделал».

Ранее Трамп сообщил, что власти Украины сорвали сделку с США по редкоземельным металлам. Он также указал на то, что во время поездки Бессента в Киев с ним обошлись грубо. Как утверждает американский лидер, министр долго добирался до места назначения, но Зеленский спал и был недоступен для встречи.

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