Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом королевском ритуале

Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма не дали пройти крещение кровью

Дети Кейт Миддлтон избежали участия в традиционном для членов британской королевской семьи крещении кровью. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В новой книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» королевский биограф Том Куинн утверждает, что Миддлтон запретила мазать лица своих детей кровью первой лисицы, оленя или другого животного, которого они подстрелили на охоте.

В свое время через этот ритуал прошел и их отец, принц Уильям, и дед, британский монарх Карл III. Картина «Первая кровь» канадского художника Андре Дюрана запечатлела момент, когда 14-летнего Уильяма крестили кровью. На картине мальчик стоит в горностаевой мантии перед убитым и подвешенным за ноги оленем, а на его лбу прочерчена кровавая полоса.

Принц Гарри, также не избежавший крещения кровью, описал эту традицию в своих мемуарах. По его словам, в 15 лет он впервые подстрелил на охоте оленя. Его сопровождающий вспорол оленю живот и заставил вырывающегося принца сунуть голову внутрь. Потом он запретил ему вытирать кровь с лица и сказал: «Пусть высохнет».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет депортировать из страны британского принца Гарри. «У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — заявил он.

