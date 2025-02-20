Крокодил растерзал человека посреди города

На Шри-Ланке крокодил утащил человека возле достопримечательности города

На Шри-Ланке крокодил растерзал человека. Об этом сообщает шри-ланкийский сайт Newswire.

Инцидент произошел посреди города Калутара. По словам очевидца, 28-летний мужчина подошел к реке возле Калутарского моста, который считается одной из главных городских достопримечательностей. Внезапно рядом появился крокодил. Он схватил мужчину и утащил под воду.

Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия дорожную сумку, в которой лежало удостоверение личности с фотографией и две сберегательные книжки. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».