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05:01, 20 февраля 2025Из жизни

Крокодил растерзал человека посреди города

На Шри-Ланке крокодил утащил человека возле достопримечательности города
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

На Шри-Ланке крокодил растерзал человека. Об этом сообщает шри-ланкийский сайт Newswire.

Инцидент произошел посреди города Калутара. По словам очевидца, 28-летний мужчина подошел к реке возле Калутарского моста, который считается одной из главных городских достопримечательностей. Внезапно рядом появился крокодил. Он схватил мужчину и утащил под воду.

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29 декабря 2019

Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия дорожную сумку, в которой лежало удостоверение личности с фотографией и две сберегательные книжки. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».

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