Звезда популярного шоу раскрыл детали договора с продюсерами и возмутил пользователей сети

Звезда популярного австралийского реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Бен Уолтерс показал в соцсети TikTok договор, который подписывают продюсеры с участниками проекта. Видео, в котором он раскрыл детали контракта, возмутило пользователей сети.

Уолтерс рассказал, что договор представляет собой 40-страничный документ, в котором потенциальных участников предупреждают о возможных последствиях съемок. В частности, в нем говорится, что герои передачи «Женаты с первого взгляда» могут столкнуться с критикой со стороны общественности. «Вас могут показать в таком виде, за который вам может быть стыдно. (...) Ваше появление на программе может привести к тому, что люди будут относиться к вам по-другому в личной или профессиональной жизни», — гласят другие пункты контракта.

Кроме того, по словам звезды телешоу, в договоре утверждается, что телевизионщики могут вести аккаунты участников в соцсетях, а также снимать героев круглосуточно. В заключение Уолтерс назвал контракт с телешоу худшим в индустрии.

Большинство комментаторов отказались встать на его сторону. Они заявили, что молодые люди сами соглашаются на съемки в передаче. «Зачем подписывать контракт, если вы с ним не согласны? Вас принудили или на вас оказали чрезмерное давление?», «Люди сами туда идут», — написали они.

Ранее бывшая британская телеведущая Мелани Сайкс раскрыла изнанку ТВ, заставившую ее уволиться. Она также вспомнила о работе с ведущим шоу «МастерШеф» на канале BBC One Греггом Уоллесом, которого несколько женщин обвинили в развратных действиях.

«Женаты с первого взгляда» выходит на австралийском канале Channel 9. В эфире передачи девушки и парни заключают брак с незнакомцами.