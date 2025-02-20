Минобороны заявило об обнаружении у солдат ВСУ в Курской области стимуляторов

У бойцов ВСУ в Курской области нашли стимуляторы, позволяющие не ощущать боль

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были ликвидированы российскими военными, нашли среди вещей боевые стимуляторы, дающие возможность не чувствовать боль и страх. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на командира батальона с позывным Странник, передает ТАСС.

«При использовании данного препарата мы видели, что, когда под ноги бросали гранату, даже после взрыва противник продолжал действовать, ни на что не обращая внимания. Магазин в него выпускали — продолжал действовать», — рассказал военный.

По его словам, в вещах у солдат ВСУ находили пакетики с наркотиками, в которых лежали по три таблетки. Боец с позывным Странник также показал трофеи, которые были захвачены в одном из сел Курской области: среди них американские и немецкие гранаты и другое оружие, произведенное в западных странах.

Ранее пленный ВСУ сообщал, что украинских военных на передовой снабжают наркотиками. Он заявлял, что больше половины его подразделения сидит на каких-либо наркотических препаратах.