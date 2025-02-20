Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 20 февраля 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о портящих секс ошибках

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Клинический психолог, сексолог Рената Бахтеева перечислила распространенные ошибки мужчин, которые могут испортить секс и оттолкнуть женщину. Ее слова приводит Пятый канал.

Одной из вызывающих раздражение привычек Бахтеева назвала поход мужчины в душ сразу после завершения полового акта. Она уточнила, что гигиена — это очень важно, но стремление помыться непосредственно сразу после секса может быть воспринято женщиной как брезгливость и недовольство интимной близостью с ней.

Также психолог призвала мужчин воздержаться от желания поесть сразу после полового акта. «Мужчина поднимается с постели и отправляется в неспешное странствование на поиски еды, а его партнерша в это время находится одна в ожидании. Конечно, половой акт отнимает немало сил и энергии, но не стоит слишком торопиться восполнять физические ресурсы перекусом», — посоветовала она.

Материалы по теме:
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022

По словам Бахтеевой, раздражать женщин может неумение мужчины надевать презерватив. Сбивать настрой на секс может и то, что партнер постоянно держит средство защиты в руке во время прелюдии, будто боится потерять, или судорожно ищет его в карманах в самый ответственный момент.

Кроме того, ошибкой психолог считает неуместные вопросы сразу после полового акта. Такие вопросы, как «Ты достигла оргазма?», «Как все прошло?», «Как я тебе?», могут быть восприняты женщиной как экзамен, от правильного ответа на котором зависит дальнейшее развитие событий.

Наконец, Бахтеева посоветовала мужчинам учиться доставлять женщине удовольствие и сосредотачиваться на процессе интимной близости. Неумение включиться в эротическую игру, ответы на телефонные звонки и постоянные разговоры на различные темы во время секса могут очень отвлекать и заставляют партнершу почувствовать себя лишней, объяснила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, которая начала испытывать отвращение к сексу со злоупотребляющим алкоголем партнером. Он посоветовал ей поговорить с избранником и разобраться в собственных чувствах, стоящих за неприязнью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Франция и Британия захотели отправить на Украину объединенные миротворческие силы

      Неизвестные расстреляли автосалон Tesla и призвали убить Илона Маска

      В Генштабе назвали процент освобожденной территории Курской области

      53-летняя помощница учителя занялась сексом с подростком в школьном классе

      Мужчин предупредили о портящих секс ошибках

      Гвардия Швейцарии прокомментировала информацию о подготовке похорон папы Римского

      Российский разведчик показал брошенные ВСУ тела военных

      В США назвали сроки завершения конфликта на Украине

      В Генштабе ВС России назвали число убитых и раненых в рядах ВСУ с начала СВО

      Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше